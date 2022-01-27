Министр обороны Алексей Резников отметил, что это отличный шаг для обеспечения безопасности в водах Азовского и Черного морей и защиты экономических интересов.

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Накануне Верховная Рада приняла закон о ратификации этого соглашения. Законопроект №0143 поддержали 275 народных депутатов. Поэтому Резников поблагодарил также парламент.

Что известно о соглашении

Договоренность подписали в Лондоне 12 ноября 2021 года. Она предусматривает выделение денег на строительство восьми ракетных катеров. Также должны приобрести у Великобритании 2 тральщика и создать в Украине 2 военно-морские базы.

Другая помощь от Великобритании

Великобритания отправила 2 транспортных самолета RAF C-17 в Украину. Кроме того, военные, которые находились на борту самолетов, остались на украинской территории. Они должны обучать своих коллег.

Лондон заявляет, что готов предоставить Украине больше оружия, чтобы попытаться предотвратить обострение агрессии со стороны России. В частности, 2 противоминных корабля стоимостью 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.

На фоне угроз Великобритания анонсировала создание нового союза с Польшей и Украиной.

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