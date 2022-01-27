Министр обороны Алексей Резников отметил, что это отличный шаг для обеспечения безопасности в водах Азовского и Черного морей и защиты экономических интересов.
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Накануне Верховная Рада приняла закон о ратификации этого соглашения. Законопроект №0143 поддержали 275 народных депутатов. Поэтому Резников поблагодарил также парламент.
Что известно о соглашении
Договоренность подписали в Лондоне 12 ноября 2021 года. Она предусматривает выделение денег на строительство восьми ракетных катеров. Также должны приобрести у Великобритании 2 тральщика и создать в Украине 2 военно-морские базы.
Другая помощь от Великобритании
- Великобритания отправила 2 транспортных самолета RAF C-17 в Украину. Кроме того, военные, которые находились на борту самолетов, остались на украинской территории. Они должны обучать своих коллег.
- Лондон заявляет, что готов предоставить Украине больше оружия, чтобы попытаться предотвратить обострение агрессии со стороны России. В частности, 2 противоминных корабля стоимостью 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.
- На фоне угроз Великобритания анонсировала создание нового союза с Польшей и Украиной.
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