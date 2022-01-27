Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що це чудовий крок для забезпечення безпеки в водах Азовського та Чорного морів та захисту економічних інтересів.
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Напередодні Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію цієї угоди. Законопроєкт №0143 підтримали 275 народних депутатів. Тому Резніков подякував парламенту також.
Що відомо про угоду
Домовленість підписали у Лондоні 12 листопада 2021 року. Вона передбачає виділення грошей на будівництво восьми ракетних катерів. Також мають придбати у Великої Британії 2 тральщики та створити в Україні 2 військово-морські бази.
Інша допомога від Великої Британії
- Велика Британія відправила 2 транспортні літаки RAF C-17 в Україну. Крім того, військові, які перебували на борту літаків, залишилися на українській території. Вони мають навчати своїх колег.
- Лондон заявляє, що готовий надати Україні більше зброї, щоб спробувати запобігти загостренню агресії зі сторони Росії. Зокрема, 2 протимінні кораблі вартістю 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.
- На тлі загроз Велика Британія анонсувала створення нового союзу з Польщею та Україною.
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Текст поста Олексія Резнікова:
Ратифіковано угоду на 1,7 міляьрда фунтів стерлінгів на переоснащення ВМС новим і модернізованим озброєнням. Це чудовий крок для забезпечення безпеки в водах Азовського та Чорного морів та захисту економічних інтересів!
Я також дякую парламенту за це важливе рішення.