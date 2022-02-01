Відповідну заяву про час, який потрібний Москві, аби розпочати нову масштабну агресію проти України, Олексій Данілов зробив в інтерв'ю виданню.

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Росії потрібно до 7 днів на масштабний напад

Підготовчий період, який помітить весь світ, може зайняти від трьох до семи днів. Ми поки що цього не бачимо,

– зазначив Данілов.

Секретар РНБО додав, що українська сторона чітко розуміє, що відбувається, та спокійно готується до цього.

Україна зможе мобілізувати до 2,5 мільйонів людей

Данілов вважає, що якщо Росія наважиться на нове масштабне вторгнення, Україна зможе чимало їй протиставити. Зокрема, мобілізувати до 2,5 мільйона людей.

Адже для оборони українська сторона має не тільки регулярну армію у 250 тисяч військових. Є сотні тисяч ветеранів із бойовим досвідом у боротьбі з проросійськими бойовиками на Сході, а також люди, які мають дозвіл на полювання.

Секретар РНБО також зазначив, що поблизу українських кордонів зосереджені приблизно 120 тисяч російських військових. І хоча прямої загрози вторгнення Київ поки не бачить, ці війська щонайменше змушують Україну бути готовою до провокацій "будь-якої миті".

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