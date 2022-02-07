Об этом российский президент говорил во время брифинга по итогам разговора с Эммануэлем Макроном, сообщает 24 канал. Французский президент посетил Москву 7 февраля.

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Президент России "троллил" Порошенко

Как утверждал Путин, о готовности России предоставить "политическое убежище" он говорил Порошенко, еще когда тот находился в кресле президента. Мол, "если возникнут трудности в будущем".

Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Но сегодня я хочу подтвердить свои предложения. ​Несмотря на наши серьезные разногласия по урегулированию на Донбассе,

– цинично заявил глава Кремля.

"Я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении", – нагло добавил Путин. А дальше – начал стандартную риторику о "преследовании оппозиции" и готовности протянуть "руку помощи".

Путин уже традиционно обвинял Украину

Во время переговоров с Макроном российский президент продолжал разбрасываться необоснованными обвинениями в сторону Украины и нашей власти.

В частности, фантазировал о "массовых систематических нарушениях прав человека", а также жаловался о "закрытии неугодных СМИ и травле политических оппонентов."

Ранее Путин жаловался Джонсону

В начале февраля глава Кремля общался по телефону с британским премьером Борисом Джонсоном – тот как раз вернулся из Украины. Путин жаловался, что Украина якобы "хронически не соблюдает минские соглашения", а также из-за НАТО. Впрочем, глава британского правительства четко дал ему понять, что Лондон обеспокоен действиями Москвы и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.