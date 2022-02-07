Анонсував приїзд Макрона в Україну глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Це сталося під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Макрон приїде до Києва

Завтра (8 лютого – 24 канал) в Києві перебуватиме президент Франції Еммануель Макрон, з яким проведе переговори Президент України Володимир Зеленський,

– повідомив Кулеба.

Міністр уточнив, що це буде перший візит французького лідера до України за останні 24 роки. Разом з ним приїде й очільник закордонного відомства Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Кулеба розповів, що анонсований раніше спільний візит міністрів закордонних справ Німеччини та Франції Анналени Бербок та Жан-Іва Ле Дріана до України та на Донбас не зміг відбутися через те, що Ле Дріан супроводжує Макрона під час його візиту до Росії.

"Щодо візиту двох міністрів, справді, сьогодні (7 лютого – 24 канал) мали прибути й Анналена, і Жан-Ів. Але оскільки завтра буде в Києві президент Макрон, а сьогодні він у Москві й разом з ним поїхав мій колега з Франції Жан-Ів Ле Дріан, тому подвійний візит не відбувся", – пояснив глава МЗС України.

Водночас дипломат подякував очільниці МЗС Німеччини, що вона не скасувала свого візиту до України. Кулеба зазначив, що 8 лютого Бербок відвідає Донбас. "Дуже важливо, що моя німецька колега на власні очі переконається, що таке російська агресія", – заявив міністр. Та додав, що це стане нагодою зрозуміти, якими є наслідки окупації.

Приїзд Макрона в Україну підтвердили й у Франції

На сайті Єлисейського палацу у розкладі глави Франції з'явилася інформація про його візит в Україну 8 лютого. Він триватиме весь день.



Інформація про візит Макрона в Україну / Скриншот зі сайту Єлисейського палацу

Візит Макрона до Росії: що відомо

Еммануель Макрон 7 лютого здійснить робочий візит до Росії. Політик заявив, що має намір відмовити президента Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну.

Натомість у Кремлі зазначили, що не очікують прориву від зустрічі політиків. Усе тому, що ситуація – "надто складна".

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