Політики підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Макрон та Байден домовилися, що їхні команди перебуватимуть на зв'язку.

Зауважте Безпека і суверенітет України не можуть бути предметом компромісу, – Макрон

Також США та Франція продовжать консультації з союзниками та партнерами. Зокрема, з Україною.

Друга розмова за тиждень

Байден і Макрон вже зідзвонювалися 3 лютого. Тоді пріоритетною темою розмови стало нарощування Росією військ біля кордону з Україною.

Президенти США та Франції обговорили координування дипломатії на тлі російської загрози, а також – підготовку санкцій проти Росії у випадку агресії проти України.

Адміністрації Вашингтона та Парижа співпрацюють.

Зауважте! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Макрон 7 лютого відвідає Росію. Вже наступного дня, 8 лютого, французький лідер завітає в Україну.

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