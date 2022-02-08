За підсумками зустрічі з президентом Росії президент Франції, як зауважив 24 канал, багато говорив про Україну. Він застеріг, що поки напруга зростає, тоді як "це не будь-чиїх інтересах".

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Ескалація навколо України нікому не потрібна

Президент Франції Еммануель Макрон на пресконференції після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що треба ще "попрацювати задля уникнення ескалації" навколо України. Та поки Макрон бачить, що напруга "продовжує зростати", хоча це "не в будь-чиїх інтересах".

Ні росіяни, ні європейці не хочуть хаосу. Нам потрібно домовитися про конкретні заходи, щоб домогтися деескалації. Ми про це сьогодні говорили. Найближчі дні будуть вирішальними,

– сказав Макрон.

Наступні кроки – це переговори зі США, НАТО та ЄС, а також і зустріч самого президента Франції з Президентом України Володимиром Зеленським (вже у вівторок, 8 лютого). І, за словами Макрон, "Путін сказав, що готовий слідувати цій логіці".

Що цікаво: Еммануель Макрон натякнув, що до позиції Росії щодо "гарантій безпеки" треба поставитися з розумінням. Але "конкретні гарантії безпеки" треба сформувати не тільки для неї, а й "для всіх країн ЄС, для України, Грузії, Білорусі".



Росія ж, нагадаємо, продовжує скаржитися, що США і НАТО проігнорували її вимоги щодо "гарантій безпеки".

"Холоднокровний", – Макрон похвалив Зеленського

"Зеленський – президент країни, на кордоні якої стоять 125 тисяч російських військових. І, так, він нервує", – зазначив Макрон на пресконференції 7 лютого

Та у контексті міжнародних коментарів Зеленський все ж холоднокровний. І це треба вітати,

– так президент Франції відгукнувся про главу української держави.

Також він наголосив, що на час підписання мінських угод такої напруги на кордоні України не було: "Це важливий момент, який був частиною нашого обговорення з Путіним".

Розв'язання українського питання може бути тільки політичним, і база його розв'язання – це мінські угоди й нормандський формат,

– підсумував свою позицію Еммануель Макрон.

Зауважте: окремо Макрон зазначив, що Путін пообіцяв не визнавати окупаційні адміністрації в ОРДЛО (нагадаємо, комуністи Росії внесли до Думи такий законопроєкт), "якщо це не відповідає мінським угодам".

Зверніть увагу:

Загалом переговори Путіна і Макрона тривали 5 годин й здебільшого стосувалися України.

На пресконференції після зустрічі Путін цинічно маніпулював темою України.

А тим часом Росія стягує війська біля Чернігівщини