По итогам встречи с президентом России президент Франции, как заметил 24 канал, много говорил об Украине. Он предостерег, что пока напряжение растет, тогда как "это не в чьих-либо интересах".
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Эскалация вокруг Украины никому не нужна
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нужно еще "поработать во избежание эскалации" вокруг Украины. Но пока Макрон видит, что напряжение "продолжает расти", хотя это "не в чьих-либо интересах".
Ни россияне, ни европейцы не хотят хаоса. Нам нужно договориться о конкретных мерах, чтобы добиться деэскалации. Мы об этом сегодня говорили. Ближайшие дни будут решающими,
– сказал Макрон.
Следующие шаги – это переговоры со США, НАТО и ЕС, а также встреча самого президента Франции с Президентом Украины Владимиром Зеленским (уже во вторник, 8 февраля). И, по словам Макрона, "Путин сказал, что готов следовать этой логике".
"Хладнокровный", – Макрон похвалил Зеленского
"Зеленский – президент страны, на границе которой стоят 125 тысяч российских военных. И, да, он нервничает", – отметил Макрон на пресс-конференции 7 февраля
Но в контексте международных комментариев Зеленский все же хладнокровен. И это нужно приветствовать,
– так президент Франции отозвался о главе украинского государства.
Также он подчеркнул, что во время подписания минских соглашений такого напряжения на границе Украины не было: "Это важный момент, который был частью нашего обсуждения с Путиным".
Решение украинского вопроса может быть только политическим, и база его решения – это минские соглашения и нормандский формат,
– подытожил свою позицию Эммануэль Макрон.
Обратите внимание:
- В целом переговоры Путина и Макрона длились 5 часов и в основном касались Украины.
- На пресс-конференции после встречи Путин цинично манипулировал темой Украины.
А между тем Россия стягивает войска у Черниговщины