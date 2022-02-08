По итогам встречи с президентом России президент Франции, как заметил 24 канал, много говорил об Украине. Он предостерег, что пока напряжение растет, тогда как "это не в чьих-либо интересах".

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Эскалация вокруг Украины никому не нужна

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нужно еще "поработать во избежание эскалации" вокруг Украины. Но пока Макрон видит, что напряжение "продолжает расти", хотя это "не в чьих-либо интересах".

Ни россияне, ни европейцы не хотят хаоса. Нам нужно договориться о конкретных мерах, чтобы добиться деэскалации. Мы об этом сегодня говорили. Ближайшие дни будут решающими,

– сказал Макрон.

Следующие шаги – это переговоры со США, НАТО и ЕС, а также встреча самого президента Франции с Президентом Украины Владимиром Зеленским (уже во вторник, 8 февраля). И, по словам Макрона, "Путин сказал, что готов следовать этой логике".

Что интересно: Эммануэль Макрон намекнул, что к позиции России по "гарантиям безопасности" нужно отнестись с пониманием. Но "конкретные гарантии безопасности" следует сформировать не только для нее, но и "для всех стран ЕС, для Украины, Грузии, Беларуси".



Россия же, напомним, продолжает жаловаться, что США и НАТО проигнорировали ее требования по "гарантиям безопасности".

"Хладнокровный", – Макрон похвалил Зеленского

"Зеленский – президент страны, на границе которой стоят 125 тысяч российских военных. И, да, он нервничает", – отметил Макрон на пресс-конференции 7 февраля

Но в контексте международных комментариев Зеленский все же хладнокровен. И это нужно приветствовать,

– так президент Франции отозвался о главе украинского государства.

Также он подчеркнул, что во время подписания минских соглашений такого напряжения на границе Украины не было: "Это важный момент, который был частью нашего обсуждения с Путиным".

Решение украинского вопроса может быть только политическим, и база его решения – это минские соглашения и нормандский формат,

– подытожил свою позицию Эммануэль Макрон.

Обратите внимание: отдельно Макрон отметил, что Путин пообещал не признавать оккупационные администрации в ОРДЛО (напомним, коммунисты России внесли в Думу такой законопроект), "если это не соответствует минским соглашениям".

Обратите внимание:

В целом переговоры Путина и Макрона длились 5 часов и в основном касались Украины.

На пресс-конференции после встречи Путин цинично манипулировал темой Украины.