Зокрема, як зауважив 24 канал, мінські домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі, Крим, концентрація військ Росії біля українських кордонів. Усіма цими темами Путін, зауважимо, у звичному для себе стилі цинічно маніпулював.

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Маніпуляція Кримом

На пресконференції після розмови з Макроном Путін заявив (причому вже не вперше на тижні): якщо Україна вступить в НАТО, то може спробувати військовим шляхом відібрати собі назад окупований Росією Крим.

І, мовляв, тоді почнеться війна Альянсу з Росією.

Я хочу вас запитати: ви хочете воювати з Росією? Запитайте своїх читачів, глядачів: "Ви хочете, щоб Франція воювала з Росією?" А так і буде!

– сказав президент Росії, у такий спосіб озвучивши приховану погрозу Європі.

Ясна річ, Володимир Путін намагається переконати світ, що винуватою у всьому є і буде Україна, а не Росія. Хоча усі знають і на власні очі бачили, як саме Росія окупувала український Крим та розв'язала війну на Донбасі.

До слова, сам факт порушення суверенітету та кордонів України й окупації Криму Путін пояснив не менш цинічно: мовляв, Росія просто не мала вибору, її буквально "змусили" так вчинити – бо в Україні стався "кривавий переворот" у 2014, і тому довелося йти "захищати" людей у Криму.

Дивуватися не будемо. З 2014 року ми чуємо з Кремля саме цю риторику, але весь цивілізований світ знає, що у ній немає ані слова правди:

Українська влада обрана демократичним шляхом (на відміну від Росії).

А Крим Путін відібрав, нахабно скориставшись ослабленістю України та її армії, яку за роки правління створив президент-утікач (саме, до речі, у Росію) Віктор Янукович.

Маніпуляція мінськими домовленостями

Далі Володимир Путін, аби приховати агресію Росії, перевів стрілки на Україну – мовляв, це саме наша країна вже "двічі намагалася" і може намагатися знову "розв'язати проблему Донбасу силовим шляхом".

Після чергового провалу виникли мінські угоди, підкріплені резолюцією Радбезу ООН. Так будуть виконувати чи ні?

– запитав Путін у простір, натякаючи, що це начебто Україна ці домовленості не виконує.

Насправді ж, звісно, їх не виконує Росія – починаючи з першого ж пункту про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі. Усі спроби цього досягти з боку України зривають бойовики, фінансовані та повністю контрольовані Кремлем.

А проте Путін продовжує цинічно стверджувати, що Росія двома руками й ногами за мінські домовленості, а "Україна взяла курс на демонтаж" цих угод". Ось як це обернув Путін:

Він сказав, що влада у Києві "то заявляє, що буде дотримуватися (Мінська-2, – 24 канал), то – що це зруйнує їхню країну".

Дійсно, такі заяви лунали від української влади, але вони не є суперечливими, якими їх намагається показати Кремль: насправді Київ має чітку позицію – мінські угоди треба виконувати, але не в тому порядку, який вимагає Путін.

Нагадаємо, центральна розбіжність – це вибори на Донбасі, які мають відбутися після деокупації, за позицією України, або до деокупації, за позицією Росії, яку Україна з очевидних причин прийняти не може (вибори під дулами автоматів проросійських бойовиків – не варіант).

Далі – більше. У коментарі щодо мінських угод російський президент дозволив собі порівняти Україну з "красунечкою", якій треба "терпіти".

Президент чинний (Володимир Зеленський, – 24 канал) недавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих мінських угод. Але, "подобається, не подобається – терпи, моя красунечко". Треба виконувати. Інакше не вийде,

– заявив Путін.

Зауважте: після зустрічі з Путіним президент Франції Еммануель Макрон поїде до України та зустрінеться з Володимиром Зеленським. Цілком імовірно, теми розмови глав держав будуть суміжними – російська загроза та мінські домовленості.

Що цікаво:

У цьому ж виступі Путін несподівано заявив, що готовий надати п'ятому президентові України Петру Порошенку "політичний притулок".

А дещо раніше у Кремлі підняли лемент, що Україна нібито хоче розмістити під Харковом протиракетні комплекси.

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