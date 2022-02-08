Зокрема, як зауважив 24 канал, мінські домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі, Крим, концентрація військ Росії біля українських кордонів. Усіма цими темами Путін, зауважимо, у звичному для себе стилі цинічно маніпулював.
Найголовніше – тут Переговори Путіна і Макрона тривали 5 годин й стосувалися України: про що домовились
Маніпуляція Кримом
На пресконференції після розмови з Макроном Путін заявив (причому вже не вперше на тижні): якщо Україна вступить в НАТО, то може спробувати військовим шляхом відібрати собі назад окупований Росією Крим.
І, мовляв, тоді почнеться війна Альянсу з Росією.
Я хочу вас запитати: ви хочете воювати з Росією? Запитайте своїх читачів, глядачів: "Ви хочете, щоб Франція воювала з Росією?" А так і буде!
– сказав президент Росії, у такий спосіб озвучивши приховану погрозу Європі.
Ясна річ, Володимир Путін намагається переконати світ, що винуватою у всьому є і буде Україна, а не Росія. Хоча усі знають і на власні очі бачили, як саме Росія окупувала український Крим та розв'язала війну на Донбасі.
Дивуватися не будемо. З 2014 року ми чуємо з Кремля саме цю риторику, але весь цивілізований світ знає, що у ній немає ані слова правди:
- Українська влада обрана демократичним шляхом (на відміну від Росії).
- А Крим Путін відібрав, нахабно скориставшись ослабленістю України та її армії, яку за роки правління створив президент-утікач (саме, до речі, у Росію) Віктор Янукович.
Маніпуляція мінськими домовленостями
Далі Володимир Путін, аби приховати агресію Росії, перевів стрілки на Україну – мовляв, це саме наша країна вже "двічі намагалася" і може намагатися знову "розв'язати проблему Донбасу силовим шляхом".
Після чергового провалу виникли мінські угоди, підкріплені резолюцією Радбезу ООН. Так будуть виконувати чи ні?
– запитав Путін у простір, натякаючи, що це начебто Україна ці домовленості не виконує.
Насправді ж, звісно, їх не виконує Росія – починаючи з першого ж пункту про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі. Усі спроби цього досягти з боку України зривають бойовики, фінансовані та повністю контрольовані Кремлем.
А проте Путін продовжує цинічно стверджувати, що Росія двома руками й ногами за мінські домовленості, а "Україна взяла курс на демонтаж" цих угод". Ось як це обернув Путін:
- Він сказав, що влада у Києві "то заявляє, що буде дотримуватися (Мінська-2, – 24 канал), то – що це зруйнує їхню країну".
- Дійсно, такі заяви лунали від української влади, але вони не є суперечливими, якими їх намагається показати Кремль: насправді Київ має чітку позицію – мінські угоди треба виконувати, але не в тому порядку, який вимагає Путін.
- Нагадаємо, центральна розбіжність – це вибори на Донбасі, які мають відбутися після деокупації, за позицією України, або до деокупації, за позицією Росії, яку Україна з очевидних причин прийняти не може (вибори під дулами автоматів проросійських бойовиків – не варіант).
Далі – більше. У коментарі щодо мінських угод російський президент дозволив собі порівняти Україну з "красунечкою", якій треба "терпіти".
Президент чинний (Володимир Зеленський, – 24 канал) недавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих мінських угод. Але, "подобається, не подобається – терпи, моя красунечко". Треба виконувати. Інакше не вийде,
– заявив Путін.
Що цікаво:
- У цьому ж виступі Путін несподівано заявив, що готовий надати п'ятому президентові України Петру Порошенку "політичний притулок".
- А дещо раніше у Кремлі підняли лемент, що Україна нібито хоче розмістити під Харковом протиракетні комплекси.
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