Про це ЗМІ держави-агресорки повідомили, посилаючись на анонімні джерела. Зважаючи на це, є серйозні сумніви у її достовірності. Втім, у Путіна вже навіть встигли це прокоментувати.

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Інформацію поширили російські ЗМІ

Російське видання пише, що українська влада начебто попросила у Вашингтона розмістити американські мобільні комплекси THAAD у Харківській області. Їх використовують для перехоплення ракет. Наголосимо, що жодного офіційного підтвердження цій інформації немає.

Довідка. THAAD – це американська система протиракетної оборони, призначена для збиття балістичних ракет малої та середньої дальностей.

Як заявило анонімне джерело, Київ нібито зацікавлений у THAAD, бо радіолокаційна станція цих комплексів здатна відстежувати "повітряно-космічну ситуацію над суттєвою частиною Росії". Співрозмовник видання наголосив, що це дасть можливість "дивитися вглиб" аж до 1 тисячі кілометрів.

Як пишуть в телеграмі російського видання "РИА Новости", у Держдепі США відмовилися коментувати публікації щодо можливості розміщення в Україні комплексів THAAD.

Вже є реакція з Кремля

Попри вже згадану сумнівність таких слів, на них дуже швидко відреагували у Кремлі. Речник російського президента Дмитро Пєсков наголосив, що потенційне розміщення THAAD під Харковом стало б ще "ще одним кроком до дестабілізації ситуації".