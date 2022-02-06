Таку думку висловив в ефірі 24 каналу журналіст Роман Цимбалюк. Він вважає, що зараз Україна "пожинає лаври на міжнародній арені".

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Як зазначив Цимбалюк, підтримка від партнерів – це заслуга усіх. Зокрема, президента та глави Міністерства закордонних справ. Склалась така ситуація, що зараз підтримувати Україну – модно для інших країн.

Цимбалюк: Російська пропаганда плаче

"Вважайте, що один дідусь з бункера (Володимир Путін – 24 канал) закрив люк і плаче. Він думає, як Україні відомстити, а такої опції немає", – сказав журналіст.

Навіть російська пропаганда засмутилась. Вони дійшли висновку, що немає опції: "Взяти Київ". Немає такої можливості. Вони сперечаються, мовляв, хто в цьому винен,

– зазначив Цимбалюк.

За його словами, росіяни шалено бояться моменту, коли Україна буде в НАТО.

До слова. Пропагандисти вдаються до зухвалих заяв. Зокрема, Антон Красовський заявив, що росіяни "спалять усіх українців на Хрещатику".

Роман Цимбалюк в ефірі 24 каналу: дивіться відео

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