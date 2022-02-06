Щоб подивитися на приземлення в аеропорту "Антонов" зібралися десятки людей. Величні відео з літаком-гігантом очевидці вже публікують у соцмережах. Як видно з кадрів, судно робило посадку під час снігопаду, повідомляє 24 канал.
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Видовищне приземлення української "Мрії"
У коментарях люди не стримують емоцій. Зокрема, Дмитро Загуменний зауважив, що понад 20 років їздить повз аеропорт у Гостомелі та жодного разу не бачив зліт або посадку АН-225 "Мрія". Однак цього разу удача йому посміхнулася.
Проїжджав повз за кілька хвилин до посадки, побачив вогні злітно-посадкової смуги та зняв посадку найбільшого транспортного літака у світі. Неймовірне видовище,
– зазначив він.
Дивіться відео приземлення "Мрії" у Гостомелі
Що відомо про літак Ан-225 "Мрія"Це найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським конструкторським бюро імені Антонова. З максимальною злітною масою 640 тонн він є найважчим літаком у світі, а також найбільшим у світі літаком, що піднявся в повітря понад один раз.
У листопаді 2004 року Міжнародна федерація повітроплавання внесла Ан-225 до Книги рекордів Гіннеса за 240 встановлених рекордів.
Дані взято з УНІАН.
"Гостинці з Данії"
За даними ЗМІ та дописів у мережі, на борту "Мрії" перебувала партія озброєння, яку надала Україні Данія. Про це повідомили волонтер Юрій Мисягін і правозахисник Сергій Наумович. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
"Можливі гостинці з Данії прилетіли! Я писав кілька днів тому, що уряд Данії ухвалив рішення допомагати Україні військовою технікою та боєприпасами", – написав Мисягін.
Військова допомога Україні: головне
- Перший борт із США приземлився в Україні в ніч проти 22 січня. Тоді американці передали 90 тонн летальної зброї. Одразу ж через день до Києва прибув другий літак зі США. Відтоді Вашингтон регулярно передає Україні оборонне озброєння, зокрема – патрони різного калібру.
- Міноборони Чехії пообіцяло надати Україні понад 4 тисячі артилерійських боєприпасів. Окрім цього, розглядають можливість відправлення на підмогу ЗСУ своїх військових.
- Польський уряд вирішив виділити Києву сучасні переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun.
- Натомість у Німеччині на офіційному рівні виступають проти постачання Києву зброї для оборони у разі загострення агресії з Росії. Наразі Берлін пропонує 5 тисяч захисних військових касок. Також можуть надати допомогу з відбудовою бункера під Одесою.
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