Щоб подивитися на приземлення в аеропорту "Антонов" зібралися десятки людей. Величні відео з літаком-гігантом очевидці вже публікують у соцмережах. Як видно з кадрів, судно робило посадку під час снігопаду, повідомляє 24 канал.

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Видовищне приземлення української "Мрії"

У коментарях люди не стримують емоцій. Зокрема, Дмитро Загуменний зауважив, що понад 20 років їздить повз аеропорт у Гостомелі та жодного разу не бачив зліт або посадку АН-225 "Мрія". Однак цього разу удача йому посміхнулася.

Проїжджав повз за кілька хвилин до посадки, побачив вогні злітно-посадкової смуги та зняв посадку найбільшого транспортного літака у світі. Неймовірне видовище,

– зазначив він.

Дивіться відео приземлення "Мрії" у Гостомелі

Що відомо про літак Ан-225 "Мрія" Це найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським конструкторським бюро імені Антонова. З максимальною злітною масою 640 тонн він є найважчим літаком у світі, а також найбільшим у світі літаком, що піднявся в повітря понад один раз.



У листопаді 2004 року Міжнародна федерація повітроплавання внесла Ан-225 до Книги рекордів Гіннеса за 240 встановлених рекордів.



Дані взято з УНІАН.

"Гостинці з Данії"

За даними ЗМІ та дописів у мережі, на борту "Мрії" перебувала партія озброєння, яку надала Україні Данія. Про це повідомили волонтер Юрій Мисягін і правозахисник Сергій Наумович. Проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

"Можливі гостинці з Данії прилетіли! Я писав кілька днів тому, що уряд Данії ухвалив рішення допомагати Україні військовою технікою та боєприпасами", – написав Мисягін.

Зверніть увагу! Наприкінці січня прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що ситуація навколо України становить загрозу для всієї Європи. Тому Копенгаген може надати Києву військову техніку та зброю. Щоправда, це станеться, якщо президент Росії Володимир Путін піде на загострення ситуації.

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