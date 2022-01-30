Як Данія реагуватиме на російську ескалацію

Прем'єрка вважає, що ситуація навколо України становить загрозу для всієї Європи. Зараз існує реальна загроза збройного конфлікту на європейській території.

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Саме тому Данія може надати Україні військову техніку та зброю. Це станеться у тому разі, якщо Кремль піде на ескалацію.

Я не хочу виключати (відправлення військової техніки в Україну – 24 канал). У мене немає принципової протидії цьому,

– сказала Фредеріксен.

Крім того, політикиня пригрозила Кремлю "безпрецедентними" санкціями. Однак про деталі обмежень очільниця уряду не розповіла.

Фредеріксен зустрілася з Кулебою

На своїй сторінці у фейсбуці Фредеріксен закликала Європейський Союз та НАТО дати Росії "чіткий меседж", що вона повинна обрати дипломатичний шлях. Політикиня розповіла, що зустрілася з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і запевнила його у підтримці нашого суверенітету.

"Для усіх було б найкращим мирне співіснування. Але саме зараз Росія обрала курс протистояння. Від Росії залежить, чи обере вона діалог. Однак Захід завжди повинен бути готовим до протилежного", – зазначила прем'єр-міністерка.

Зверніть увагу! Нещодавно очільник МЗС Данії Еппе Кофод повідомив, що його країна надасть Україні гроші для стабілізації ситуації та проведення реформ. Урядовець запевнив, що Копенгаген "стоїть пліч-о-пліч" з Києвом у скрутний час.

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