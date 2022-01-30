Міністр оборони Резніков зауважив, що, можливо, Польща "зможе щось передати Україні, не послаблюючи власних оборонних можливостей". Також він наголосив, що від моменту призначення на посаду міністра 4 листопада жодного разу не контактував з Маріушем Блащаком – польським колегою.

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На сьогодні ми нічого не отримали. У нас довга історія польської гуманітарної допомоги, але якщо мовиться про військові питання, то такого постачання поки що не було,

– наголосив Резніков.

Прем'єр-міністр Польщі відвідає Україну

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідає Україну вже 1 лютого. У Києві він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та очільником уряду Денисом Шмигалем.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер наголосив, що польська сторона зробить усе можливе, аби "зберегти мир в Європі".

Мюллер запевнив: Польща підтримує Україну в діях, метою яких є запобігти російській агресії.

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