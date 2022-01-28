Міністр оборони Олексій Резніков розкрив деталі. Він зауважив, що чергові літаки з військово-технічною допомогою очікують вже наступного тижня. Вони посилять обороноздатність України.

Зауважте Зеленський заявив, що хотів би мати переговорний майданчик "США – Росія – Україна"

Четверта пташка у Києві! Цього разу в Україну доставлено 81 тонну патронів різного калібру зі США,
– повідомив Резніков.

В Україну прибув четвертий літак із допомогою зі США
В Україну прибув четвертий літак із допомогою зі США / фейсбук Олексія Резнікова

Допомога від США у 2022 році

  • Перша партія летальної зброї – 90 тонн – від США прилетіла в Україну у ніч на 22 січня.
  • Друга партія – понад 80 тонн летального озброєння – приземлилася на борту літака у Борисполі вже 23 січня.
  • Третю партію – доставили 25 січня. Мовилося, що на борту було сучасне обладнання та боєприпаси для ЗСУ.

США про економічну підтримку України

  • Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що наразі офіційний Вашингтон вивчає додаткові можливості для підтримки економіки України.
  • Це потрібно на тлі зростання російської загрози на українських кордонах.

Новина доповнюється