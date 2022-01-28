Министр обороны Алексей Резников раскрыл детали. Он отметил, что очередные самолеты с военно-технической помощью ожидают уже на следующей неделе. Они усилят обороноспособность Украины.

Заметьте Зеленский заявил, что хотел бы иметь переговорную площадку "США – Россия – Украина"

Четвертая птичка в Киеве! На этот раз в Украину доставлена 81 тонна патронов различного калибра из США,

– сообщил Резников.



В Украину прибыл четвертый самолет с помощью из США / Фейсбук Алексея Резникова

Помощь от США в 2022 году

Первая партия летального оружия – 90 тонн – от США прилетела в Украину в ночь на 22 января.

Вторая партия – свыше 80 тонн летального вооружения – приземлилась на борту самолета в Борисполе уже 23 января.

Третью партию доставили 25 января. Говорилось, что на борту было современное оборудование и боеприпасы для ВСУ.

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