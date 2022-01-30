Секретар ради безпеки Росії Микола Патрушев назвав безглуздістю те, що Росія загрожує Україні. Мовляв, не хочемо війни, вона нам не потрібна.

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Ті, хто її нав'язують, особливо із Заходу, вони переслідують якісь свої корисливі вигадки, а ми маємо доводити інформацію, що нам такий розвиток подій не підходить,

– сказав російський чиновник.

Ба більше, він нахабно стверджує, що буцімто самі українці й навіть офіційні особи, кажуть про відсутність загрози. Патрушев продовжив у всьому звинувачувати США.

Але американські офіційні особи стверджують, що загроза є і вони готові битися, надаючи зброю, до останнього українця. Їх не хвилює – будуть якісь втрати з кожної зі сторін або не будуть,

– цинічно заявив він.

Росія прагне переговорів

Схожі заяви пролунали й від посла Росії у Великій Британії Андрія Келіна. Виданню The Sunday Times він сказав, що його країна воювати не хоче. Він повторив риторику Кремля щодо переговорів, яка нібито зростає останнім часом.

Ми абсолютно переконані, що це питання може і має бути вирішене дипломатичним шляхом, через переговори,

– сказав Келін.

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Вторгнення Росії: останні новини

У Росії заявляли, що нібито "військові навчання" закінчились. Тому держава-агресорка відводить частину своїх сил. Яка кількість військ залишалась було невідомо.

Міністр закордонних справ Сергій Лавров коментував ймовірність нового вторгнення в Україну. Він казав, "якщо це залежить від Росії, то війни не буде. Лавров запевняв, що "наступати грубо на їхні інтереси" вони не дозволять.

Як писали американські журналісти, Володимир Путін дійсно готував напад на Україну. Але він недооцінив негативні наслідки такого кроку для Росії.

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