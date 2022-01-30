На заваді обмежень не стане навіть ймовірна шкода для економіки Великої Британії. Про це заявила міністерка закордонних справ країни Ліз Трасс.

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"Лондонград" не допоможе

Політикиня не погоджується із тим, що влада і багатство росіян у так званому "Лондонграді" завадить Заходу покарати агресію Путіна. Водночас вона визнає, що наразі економічні санкції є досить вузькими.

Ми прагнемо їх розширити, щоб будь-яка компанія, яка цікавить Кремль і режим в Росії, могла стати мішенню. Олігархам Путіна буде ніде сховатися, як і компаніям, що беруть участь у підтримці Росії,

– заявила Трасс.

Санкції не стануть драматичними для Великої Британії

Ліз Трасс наголосила, що найважливіше зараз – це захист свободи та демократії, а не фінансові проблеми.

Ми не можемо віддавати перевагу короткостроковим економічним інтересам перед довгостроковим виживанням свободи та демократії в Європі. Це важке рішення, яке всім нам доведеться прийняти,

– сказала вона.

Міністерка запевнила, що закон про нові санкції неминучий, як і відправлення ще 1000 британських військових до Естонії та військових кораблів у Чорне море.

Також Трасс підкреслила, що загрозу російського вторгнення необхідно зупинити. Для Великої Британії це є пріоритетом номер один.

Підтримка Великої Британії

Британське міністерство закордонних справ 31 січня, нібито планує оголосити про санкції проти Росії. Наразі невідомо, чи мовиться про нові обмеження, чи про розробку пакету санкцій на випадок агресії проти України.

Прем'єр-міністр Великої Британії з 31 січня планує візит в Україну. До речі, після того Борис Джонсон поговорить телефоном із Володимиром Путіним.

Велика Британія продовжує допомагати Україні на тлі загроз з боку Росії. Держави ратифікували угоду на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів.

Через загрозу російського вторгнення в Україну Велика Британія також відправила 30 своїх армійців. Вони навчать військових ЗСУ користуватися новими британськими протитанковими засобами.

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