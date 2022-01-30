На пути ограничений не станет даже вероятный вред для экономики Великобритании. Об этом заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс.

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"Лондонград" не поможет

Политик не соглашается с тем, что власть и богатство россиян в так называемом "Лондонграде" помешает Западу наказать агрессию Путина. В то же время она признает, что сейчас экономические санкции являются достаточно узкими.

Мы стремимся их расширить, чтобы любая компания, которая интересует Кремль и режим в России, могла стать мишенью. Олигархам Путина будет негде спрятаться, как и компаниям, которые участвуют в поддержке России,

– заявила Трасс.

Санкции не станут драматичными для Великобритании

Лиз Трасс подчеркнула, что самое важное сейчас – это защита свободы и демократии, а не финансовые проблемы.

Мы не можем отдавать предпочтение краткосрочным экономическим интересам перед долгосрочным выживанием свободы и демократии в Европе. Это трудное решение, которое всем нам придется принять,

– сказала она.

Министр заверила, что закон о новых санкциях неизбежен, как и отправка еще 1000 британских военных в Эстонию и военных кораблей в Черное море.

Также Трасс подчеркнула, что угрозу российского вторжения необходимо остановить. Для Великобритании это является приоритетом номер один.

Поддержка Великобритании

Британское министерство иностранных дел 31 января якобы планирует объявить о санкциях против России. Пока неизвестно, речь идет о новых ограничениях или о разработке пакета санкций на случай агрессии против Украины.

Премьер-министр Великобритании 31 января планирует визит в Украину. Кстати, после того Борис Джонсон поговорит по телефону с Владимиром Путиным.

Великобритания продолжает помогать Украине на фоне угроз со стороны России. Государства ратифицировали соглашение на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.

Из-за угрозы российского вторжения в Украину Великобритания также отправила 30 своих армейцев. Они научат военных ВСУ пользоваться новыми британскими противотанковыми средствами.

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