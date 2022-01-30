Ограничения повлекут обвал рубля, крах фондового рынка и другие формы финансовой паники. Больно будет почти всем россиянам – миллиардерам, чиновникам и обычным семья среднего класса.

Читайте также Великобритания 31 января планирует объявить о санкциях против России, – СМИ

Ведь меры воздействия на Москву включают санкции против крупнейших банков и финансовых учреждений.

У Соединенных Штатов есть стратегия

Журналисты The New York Times также предполагают, что стратегия Соединенных Штатов связана с политическими и экономическими рисками, потому что быстрая и строгая антироссийская реакция, которую обещали американские чиновники, может всколыхнуть основную экономику, особенно в Европе.

Некоторые аналитики прогнозируют, что в ответ на жесткие ограничения Путин может остановить поставки газа в Европу или совершить кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру.

Сейчас США пытаются сформировать такой набор мер воздействия, который нанесет максимально сильный удар по России, в то же время сдержит экономические ударные волны во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах,

– добавляет NYT.

Обратите внимание! Ранее в Белом доме заявили, что не исключают ни один из ранее озвученных вариантов введения санкций против России. Говорится в частности об отключении от SWIFT.

Отключение России от SWIFT: коротко

Разговоры об отключении России от банковской системы SWIFT длятся не первый месяц. В частности такую санкцию могли применить в случае нового нападения на Украину.

В апреле 2021 года Европарламент заявил, что отключит Москву от системы платежей SWIFT и откажется от ее нефти и газа, если она опять нападет на нашу страну.

СМИ 6 декабря писали, что Штаты рассматривают новый пакет антироссийских санкций, который может предусматривать "ядерный вариант" – отключение России от системы SWIFT.

К теме – США готовят санкции лично для Путина: смотрите видео