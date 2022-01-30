Обмеження спричинять обвал рубля, крах фондового ринку та інші форми фінансової паніки. Боляче буде майже всім росіянам – мільярдерам, урядовцям і звичайним сім'я середнього класу. Адже заходи впливу на Москву включають санкції проти найбільших банків і фінансових установ країни.

Читайте також Велика Британія 31 січня планує оголосити про санкції проти Росії, – ЗМІ

У Сполучених Штатів є стратегія

Журналісти The New York Times також припускають, що стратегія Сполучених Штатів пов'язана з політичними та економічними ризиками, бо швидка та сувора антиросійська реакція, яку обіцяли американські чиновники, може сколихнути основні економіки, особливо в Європі.

Деякі аналітики прогнозують, що у відповідь на жорсткі обмеження Путін може зупинити поставки газу до Європи або здійснити кібератаки на американську та європейську інфраструктуру.

Наразі США намагаються сформувати такий набір заходів впливу, який завдасть максимально сильного удару по Росії, стримає економічні ударні хвилі в усьому світі, зокрема у Штатах,
– додає NYT.

Відключення Росії від SWIFT: коротко

До теми – США готують санкції особисто для Путіна: дивіться відео