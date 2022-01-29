Лондон долучиться до дискусій у Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку, де обговорюватимуть стримування Росії. Про це видання заявило з посиланням на джерело в британському уряді.

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МЗС оголосить у понеділок у парламенті про посилення санкційного режиму, щоб Велика Британія могла націлитись на стратегічні та фінансові інтереси Росії,
– мовиться у повідомленні.

ЄС, Велика Британія та США готують санкції проти Росії

Європейський Союз спільно з США та Великою Британією готують обмеження проти Кремля, якщо він продовжить агресію проти України. Санкції стосуються нових російських газових проєктів. До речі, обмеження зачеплять й європейські компанії, які інвестують у газову сферу Росії.

Як діє Лондон на тлі можливої ескалації

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