Лондон долучиться до дискусій у Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку, де обговорюватимуть стримування Росії. Про це видання заявило з посиланням на джерело в британському уряді.

Цікаво Зеленський боїться, що Байден навмисно перебільшує загрозу війни з Росією, – Politico

МЗС оголосить у понеділок у парламенті про посилення санкційного режиму, щоб Велика Британія могла націлитись на стратегічні та фінансові інтереси Росії,

– мовиться у повідомленні.

ЄС, Велика Британія та США готують санкції проти Росії

Європейський Союз спільно з США та Великою Британією готують обмеження проти Кремля, якщо він продовжить агресію проти України. Санкції стосуються нових російських газових проєктів. До речі, обмеження зачеплять й європейські компанії, які інвестують у газову сферу Росії.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський закликає держави до негайних санкцій проти Росії. Він закликав партнерів не чекати на ескалацію, адже потім буде пізно. Діяти слід негайно. Інакше обмеження будуть не для захисту України, а лише як спосіб стримати Путіна від подальшої агресії в Європі.

Як діє Лондон на тлі можливої ескалації

Міністр оборони Бен Воллес закликав партнерів допомогти Україні зброєю. Він вважає, що ключовим фактором тиску на Кремль є газопровід "Північний потік-2". Водночас сам політик "немає оптимізму", що Володимира Путіна вдасться стримати від агресії.

Якщо Росія піде у наступ, то Велика Британія посилить свої війська у Східній Європі. Крім того, Лондон та Київ ратифікували угоду на 1,7 мільярда фунтів стерлінгів. Ці гроші підуть на переоснащення наших Військово-морських сил новим і модернізованим озброєнням.

Вже наступного тижня Київ відвідає британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Він сподівається зміцнити дипломатичні зусилля з Україною.

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