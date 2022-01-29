Зеленський припускає, що США хочуть домовитися з Кремлем про Донбас

Усі заяви із США про невідворотність вторгнення Росії можуть бути частиною їхньої стратегії. Так нібито вважає Зеленський, пише американське видання Politico з посиланням на власні джерела.

До теми Іноземні журналісти змогли переконатися, що на вулицях спокійно, – Зеленський про свій брифінг

Перебільшення загрози Росії дасть політичний простір для укладання домовленостей із Кремлем, наприклад, щодо посилення контролю Москви над Донбасом,

– мовиться у повідомленні.

Українська влада вважає евакуацію дипломатів передчасною. Адже саме вона найбільше злякала українців та вплинула на фінансові ринки.

До речі, на брифінгу з іноземними ЗМІ президент України наголосив, що "у нас не Титанік" й дипломатам не слід втікати.

Що відомо про евакуацію дипломатів

24 січня деякі держави заявили про евакуацію працівників посольств або їхніх рідних через загрозу вторгнення Росії.

Так, США надали право "добровільного виїзду" дипломатам, водночас їхнім сім'ям наказали повернутися на батьківщину.

Велика Британія теж евакуювала частину працівників свого посольства.

Вивезла дипломатів й Австралія. Країна рекомендує й іншим громадянам покинути нашу державу.

Утім, як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, це не означає масову евакуацію дипломатів. Адже в Україні є понад сотня посольств і ніхто більше про виїзд не оголошував.

У Міністерстві закордонних справ подякували тим країнам, які зберігають "тверезий розум" й не вивозять працівників.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Це може вас зацікавити – США можуть посилити Повітряні сили України: відео