Зеленский предполагает, что США хотят договориться с Кремлем о Донбассе

Все заявления из США о неотвратимости вторжения России могут быть частью их стратегии. Так якобы считает Зеленский, пишет американское издание Politico со ссылкой на собственные источники.

К теме Иностранные журналисты смогли убедиться, что на улицах спокойно, – Зеленский о своем брифинге

Преувеличение угрозы России даст политическое пространство для заключения договоренностей с Кремлем, например, относительно усиления контроля Москвы над Донбассом,

– говорится в сообщении.

Украинские власти считают эвакуацию дипломатов преждевременной. Так как именно она больше всего испугала украинцев и повлияла на финансовые рынки.

Кстати, на брифинге с иностранными СМИ президент Украины подчеркнул, что "у нас не Титаник" и дипломатам не следует убегать.

Что известно об эвакуации дипломатов

24 января некоторые государства заявили об эвакуации работников посольств или их родных из-за угрозы вторжения России.

Так, США предоставили право "добровольного выезда" дипломатам, в то же время их семьям приказали вернуться на родину.

Великобритания тоже эвакуировала часть работников своего посольства.

Вывезла дипломатов и Австралия. Страна рекомендует и другим гражданам покинуть наше государство.

Впрочем, как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, это не означает массовую эвакуацию дипломатов. Потому что в Украине есть больше сотни посольств, и никто больше о выезде не объявлял.

В Министерстве иностранных дел поблагодарили те страны, которые сохраняют "трезвый ум" и не вывозят работников.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Это может вас заинтересовать – США могут усилить воздушные силы Украины: видео