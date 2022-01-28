Зеленський зауважив, що в цей непростий час слід виважено добирати слова, аби не нашкодити.

Важливо Зеленський зустрівся з іноземними ЗМІ: головні тези президента – онлайн

Україні потрібна підтримка

За словами глави держави, Україна очікує від своїх міжнародних партнерів підтримки:

особистої присутності пліч-о-пліч,

безпекової допомоги,

інвестицій та посилення економічної стійкості.

Однак найголовніше, як сказав Зеленський, – віра в нашу державу.

Нам потрібна єдність народу та впевненість у нашій армії. Переконаний, разом ми збережемо мир і змусимо гармати мовчати,

– підсумував політик.



Зустріч із журналістами іноземних ЗМІ / Фото Володимира Зеленського

Про що говорив Зеленський на пресконференції

Президент закликав іноземні ЗМІ та громадян не розводити паніку. Він наголосив, що у нас на вулицях спокійно. Щоб переконатись у цьому, варто прогулятись у Києві. Натомість інформаційна політика, яку зараз проводять, негативно впливає на економіку. За словами Зеленського, Україна вже втратила 12,5 мільярда інвестицій.

Зеленський також прокоментував евакуацію дипломатів з України. Він назвав це помилкою та наголосив, що "у нас не Титанік".

На думку політика, членство України в НАТО наразі не залежить від нашої держави. Однак ми чекаємо від Альянсу конкретики, аби знати, на що розраховувати.

Брифінг Володимира Зеленського для іноземних ЗМІ, дивіться відео:

Текст поста Володимира Зеленського:

Іноземні журналісти, які сьогодні прибули до Києва, мали змогу переконатися, що на вулицях наших мирних міст спокійно – немає паніки, танків чи мобілізації. У такий непростий час дуже важливо виважено добирати слова, щоб не нашкодити.

Тому сьогодні Україна очікує від своїх міжнародних партнерів підтримки, насамперед особистої присутності пліч-о-пліч, безпекової допомоги, інвестицій та посилення економічної стійкості. Та найголовніше – віри в нашу державу.

Нам потрібна єдність народу та впевненість у нашій армії. Переконаний, разом ми збережемо мир і змусимо гармати мовчати.