Зеленський зауважив, що в цей непростий час слід виважено добирати слова, аби не нашкодити.
Важливо Зеленський зустрівся з іноземними ЗМІ: головні тези президента – онлайн
Україні потрібна підтримка
За словами глави держави, Україна очікує від своїх міжнародних партнерів підтримки:
- особистої присутності пліч-о-пліч,
- безпекової допомоги,
- інвестицій та посилення економічної стійкості.
Однак найголовніше, як сказав Зеленський, – віра в нашу державу.
Нам потрібна єдність народу та впевненість у нашій армії. Переконаний, разом ми збережемо мир і змусимо гармати мовчати,
– підсумував політик.
Зустріч із журналістами іноземних ЗМІ / Фото Володимира Зеленського
Про що говорив Зеленський на пресконференції
Зеленський також прокоментував евакуацію дипломатів з України. Він назвав це помилкою та наголосив, що "у нас не Титанік".
На думку політика, членство України в НАТО наразі не залежить від нашої держави. Однак ми чекаємо від Альянсу конкретики, аби знати, на що розраховувати.
Брифінг Володимира Зеленського для іноземних ЗМІ, дивіться відео:
Текст поста Володимира Зеленського:
Іноземні журналісти, які сьогодні прибули до Києва, мали змогу переконатися, що на вулицях наших мирних міст спокійно – немає паніки, танків чи мобілізації. У такий непростий час дуже важливо виважено добирати слова, щоб не нашкодити.
Тому сьогодні Україна очікує від своїх міжнародних партнерів підтримки, насамперед особистої присутності пліч-о-пліч, безпекової допомоги, інвестицій та посилення економічної стійкості. Та найголовніше – віри в нашу державу.
Нам потрібна єдність народу та впевненість у нашій армії. Переконаний, разом ми збережемо мир і змусимо гармати мовчати.