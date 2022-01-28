Брифінг президента стартував близько 17:00. Трансляцію проводили й онлайн – на офіційній сторінці представництва глави держави.

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Головні тези з брифінгу президента Зеленського

Послухати брифінг можна було як українською, так і англійською мовами. Окрім цього, у президента організували й жестову трансляцію.

Загроза повномастшабної війни

Зеленський закликав не відкладати запровадження антиросійських санкцій. Адже існує серйозна загроза повномасштабної війни, тому не варто з цим затягувати. Натомість превентивні заходи допоможуть уникнути ескалації з боку Кремля й стримати подальшу агресію проти країни Європи.

"Ми точно розуміємо: якщо ми не в НАТО, то захищаємо себе самі перед дуже непростою державою. То що таке санкції після, для кого вони адресовані?", – додав президент.

Важливо! ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Зеленський похвалив ЗСУ

Політик переконаний, що українська армія – не слабша рівня НАТО. Адже наші бійці – практики, які у боях захищають свою державу. Він додав, що військові розвідники ще в Афганістані продемонстрували, яким сильним є українське військо. Адже не втратили жодної людини й оперативно вивезли багатьох.

Зеленський наголосив, що сьогодні українці повинні працювати на наших безстрашних армійців, які готові на все заради батьківщини. А якщо почнеться повномасштабна війна, народ стоятиме пліч-о-пліч і захищатиме державу.

Українська армія – справді одна з найсильніших

На початку 2022 року Україна піднялась у рейтингу найсильніших армій світу. Зараз ЗСУ посідають 6 місце серед військ Європи та 22 місце у загальному списку.

Питання вступу України до НАТО

Президент пояснив, що Україна хотіла б конкретики у питанні щодо вступу в НАТО. Адже наразі це залежить не від нашої держави. Глава держави вважає, що жодна країна не захищатиме Україну, якщо Москва піде на масштабне вторгнення. На його думку, саме цього й бояться у НАТО. Мовляв, якщо Україна стане членкинею Альянсу й щось станеться, доведеться її захищати.

При цьому, Зеленський застеріг: якщо почнеться повномасштабна війна, то вона точно буде й на кордоні деяких країн Північноатлантичного Альянсу. Політик припустив, що держава-агресорка може вдатися до провокацій там, адже ці країни колись також були членами СРСР.

Напередодні очільниця німецького МЗС заявила, що членство України в НАТО наразі "не на часі". Вона звернула увагу й на те, що про це добре знає Росія.

До слова, у НАТО не впевнені у вторгненні Росії на територію України. Втім, там постійно аналізують ситуацію й сподіваються на дипломатичне рішення.

Україна готова й до інших альянсів

За словами президента, Україна готова співпрацювати не лише з країнами НАТО. Влада готова до перемовин з тими, хто може запропонувати оборонний або інший союз й підтримати нас у такі непрості часи. Ба більше, робота у цьому напрямку вже ведеться станом на зараз.

Найбільший ризик для України

Глава держави назвав нагірший сценарій дестабілізацію всередині України. Водночас він пояснив, що ризики ескалації з боку Кремля зменшаться, якщо наш народ та армію покажуть, що об'єднані, а влада – стабільна.

"Ми пам'ятаємо, що відбувалося у країні в 2014 – 2015 роках. Неконтрольованість ситуації всередині держави щодо законності, щодо роботи правоохоронних органів, щодо спокою на вулиці саме і може спричинити ескалаціїю", – переконаний він.

Про підтримку з боку США

Президент Зеленський подякував американському колезі Джо Байдену за те, що він не лише цікавиться українським питанням, але й знає багато деталей про ситуацію в країні. "Ми ділимося планими, заходами. Ми вдячні США за постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності", – підкреслив політик.

При цьому, глава держави зауважив, що як президент незалежної держави може мати свої секрети – навіть від Байдена. Напередодні американський та український лідери провели телефонну розмову. Вони узгодили спільні дії на майбутнє, а також обговорили фінансову підтримку.

Також політик під час брифінгу заявив, що хотів би мати переговорний майданчик "США – Росія – Україна".

Ситуація біля кордонів України

Глава держави закликав не панікувати через ситуацію на Сході України та біля кордонів. Він не бачить там більшої ескалації, ніж раніше. Натомість під час військових навчань держави-агресорки вони була значно гострішою. Зеленський закликав представників іноземних ЗМІ приїжджати в Україну, якщо вони хочуть зрозуміти, що тут відбувається.

У нас що їздять танки по вулицях? Ні...Але відчуття із ЗМІ саме таке, що у нас війна, у нас ходять війська по дорогах, у нас мобілізація, люди кудись їдуть. Це не так,

– підкреслив президент.

Крім цього, він звернув увагу на те, що ескалація почалася ще у 2014 році. Адже саме тоді Росія зухвало окупувала український Крим та частину Донбасу.

Зеленський про російські навчання

Водночас президент різко висловився про організацію військові тренування держави-агресорки біля кордонів України. Така поведінка Росії, наголосив він, ризикована та небезпечна. "Навіщо стільки військових, навіщо проводити так часто навчання", – обурився він. Мовляв, якщо Москві каже, що не має наміру нападати, то її кроки мають це підтверджувати, а не навпаки.

Зеленський відповів Лаврову

Нещодавно у російському МЗС заявили, що Путін може зустрітися із українським президентом у Москві, Сочі, Санкт-Петербурзі. Втім, аж ніяк, щоб обговорити Донбас. Зеленський назвав такі висловлювання "цинізмом вищого рівня". На його думку міністр закордонних справ Росії пропонував такий формат навмисне, аби Україна не погодилася.

Він підкреслив, що не може на говорити про Донбас. "Навіщо мене запрошувати в Сочі? Щоб я на лижах катався? Добре, давайте зустрінемося в Одесі, покупаємося в морі. Люди не розуміють цінність життя, ось і все", – додав політик.

Фінансова допомога від світу

Політик наголосив, що з огляду на загрозу нового нападу Росії чимало держав у світі допомагають Україні, зокрема – фінансово. Це – важливий сигнал. Зеленський пригадав, що напередодні Канада схвалила рішення про те, щоб передати нашій державі 120 мільйонів доларів. Найближчим часом має надійти відповідь і від Франції. Буде й підтримка від США.

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"Ми мали розмову з Євросоюзом, домовилися про 1,2 мільярда доларів", – додав Зеленський. Зазначимо, таке рішення ухвалила Європейська комісія. Її президентка Урсула фон дер Ляєн пояснила, що у такий спосіб там хочуть підтримати Україну в умовах загрози з боку Москви.

Евакуація дипломатів – це помилка

Український лідер також прокоментував евакуацію іноземних дипломатів з України, до якої вдалися у певних країнах. На його думку, цей крок був не потрібним. Він, зокрема, згадав про грецьких дипломатів у Маріуполі. Президент зазначив, що хоч там інколи й чути постріли, але звідти нікого не вивозили.

Дипломати повинні бути тут. Це капітани дипломатії. Ми знаємо, що капітани останніми покидають корабель. А я вважаю, що у нас не Титанік,

– підкреслив політик.

Напередодні у Вашингтоні дозволили дипломатам "добровільно виїхати" з України, а їхнім родинам – наказали ​це зробити. Такі рекомендації у США пояснили посиленням загрози російських військових дій й поганою ситуацією з коронавірусом. Перед цим почала відкликати своїх дипломатів й Велика Британія​.

Дивіться онлайн-трансляцію спілкування Зеленського з журналістами:

Зверніть увагу! Попередня велика пресконференція президента України відбулась 26 листопада. Тоді замість трьох анонсованих годин Зеленський спілкувався з представниками медіа шість.

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