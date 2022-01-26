Столтернберг на брифінгу сказав, що пропозиції, які НАТО передало Росії, можуть бути корисні як для Альянсу, так і для Москви. До речі, всі 30 членів НАТО підтримали відповіді.

Важливо США передали Росії письмові відповіді на "гарантії безпеки"

НАТО підготувало свою відповідь Росії. Ми зробили це паралельно з США,

– сказав Столтенберг.

Документ передали російському послу в Бельгії, де розташована штаб-квартира Альянсу. Важливо, що в НАТО відкинули вимоги Росії щодо відмови від розширення.

НАТО хоче пряму лінію зв'язку з Росією

Столтенберг додав, що НАТО пропонує Росії обговорювати питання роззброєння, розміщення ракет середньої та меншої дальності, контролю над озброєннями, зниження загроз в кіберпросторі та загроз, що походять від космічної зброї.

Ба більше, Альянс пропонує Росії встановити пряму лінію зв'язку. Знову наголосили на важливості діалогу, включаючи Раду Росія – НАТО.

США дали Росії письмові відповіді: що відомо

Посол США в Росії Джон Салліван 26 січня привіз до Москви письмову відповідь Вашингтона на "гарантії безпеки". Про це заявили і в російському МЗС, і в американському Держдепі.

Однак наразі оприлюднювати відповіді не планують. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначав, що Вашингтон цього не робитиме. Такого ж кроку чекають від російської сторони.

Проте США наголошують, що відповіді узгоджували із союзниками, зокрема з Україною.

Які "гарантії" вимагала Росія

У грудні 2021 року Росія висунула так звані "гарантії безпеки" до НАТО. Кремль вимагав, щоб Альянс припинив розширення у Східній Європі.

Фактично вимагали, аби до НАТО не приймали Україну та Грузію.

Президент США Джо Байден заявив, що ніхто не може диктувати Альянсу, кому ставати його членами. У НАТО теж одразу сказали, що політику "відчинених дверей" ніхто ставити під сумнів не може.

10 січня щодо "гарантій безпеки" відбулись перемовини між США та Росією, 12 січня – між НАТО та Росією, 13 січня – з ОБСЄ та Кремлем.

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