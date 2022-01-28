Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу зазначив, що вони продовжують вважати дипломатію найкращим рішенням. Про це він повідомив під час конференції Atlantic Council.

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Ми не знаємо про наміри Росії, але постійно оцінюємо ситуацію, посилили свою присутність після 2014 року та прийматимемо подальші рішення залежно від розвитку подій,

– сказав Єнс Столтенберг.

Водночас генсек НАТО наголосив, що нині Росія продовжує розгортати свої війська біля українських кордонів. Однак водночас ініціювала зустрічі зі США й Альянсом і "це хороший знак".

До слова, високопоставлений чиновник у НАТО, який представляє одну з країн-членів Євросоюзу, анонімно поінформував, що в Альянсі переконані у неспроможності Росії напасти на Україну.

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Україна готова дати відсіч Росії

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.

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