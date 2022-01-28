Про це виданню Euractiv на умовах анонімності повідомило високопоставлене джерело у Північноатлантичному альянсі, яке представляє одну з країн-членів Євросоюзу в Брюсселі.

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Щоб вдертися у таку велику країну з такими Збройними силами, як Україна, Росії потрібні військові можливості, відмінні від тих, які зараз розгорнуті поблизу кордонів,

– сказав співрозмовник.

За словами чиновника, у сьогоднішній ситуації "існують варіанти зниження напруги вже завтра".

Росія стягує війська до кордонів України

Стягування російських військ до кордонів з Україною триває з жовтня 2021 року.

З того часу іноземні та українські розвідники повідомляють про загрозу вторгнення.

У ГУР МОУ згодом попередили, що країна-агресор може почати напад у січні – лютому.

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Україна готова протистояти Росії: коротко

Очільник Міністерства оборони Олексій Резніков закликав громадян нашої держави не збирати ніяких "тривожних валізок". Адже Збройні сили України готові дати відсіч ворогові.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

До теми 6 місце в Європі: Україна піднялась у рейтингу найсильніших армій світу

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