Про це виданню Euractiv на умовах анонімності повідомило високопоставлене джерело у Північноатлантичному альянсі, яке представляє одну з країн-членів Євросоюзу в Брюсселі.
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Щоб вдертися у таку велику країну з такими Збройними силами, як Україна, Росії потрібні військові можливості, відмінні від тих, які зараз розгорнуті поблизу кордонів,
– сказав співрозмовник.
За словами чиновника, у сьогоднішній ситуації "існують варіанти зниження напруги вже завтра".
Росія стягує війська до кордонів України
Стягування російських військ до кордонів з Україною триває з жовтня 2021 року.
- З того часу іноземні та українські розвідники повідомляють про загрозу вторгнення.
- У ГУР МОУ згодом попередили, що країна-агресор може почати напад у січні – лютому.
Україна готова протистояти Росії: коротко
- Очільник Міністерства оборони Олексій Резніков закликав громадян нашої держави не збирати ніяких "тривожних валізок". Адже Збройні сили України готові дати відсіч ворогові.
- Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Він наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.
- Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.
До теми 6 місце в Європі: Україна піднялась у рейтингу найсильніших армій світу