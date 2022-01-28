За його словами, Україна від США отримуватиме значно більше зброї – понад ту, яку вже отримала. Адже наміри Росії незрозумілі, натомість військова активність – надвисока.

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Пентагон пообіцяв постачати в Україну "ще більше" зброї

Помічник міністра оборони США щодо зв'язків з громадськістю Джон Кірбі 27 січня дав велику пресконференцію. Природно, багато питань журналісти ставили про Україну та Росію. Зокрема:

Про постачання Україні зброї

Україну відвідала група американських експертів з оцінки протиповітряної та протиракетної оборони. Вона вивчила, як розповів речник Пентагону, потреби українських військ в озброєнні.

Ми тільки почали постачання абсолютно нового пакету допомоги (Україні, – 24 канал). Було три поставки. Надалі буде ще більше,

– пообіцяв Кірбі.

Про загрозу Росії

Представник Пентагона заявив, що США навіть в останні 24 години спостерігають зростання чисельності російських військових біля кордону України та у Білорусі. А ще й не варто забувати про військово-морську активність Росії у Середземномор'ї, в Атлантиці, та і в Чорному морі теж.

Ця активність викликає у нас занепокоєння щодо намірів Росії, які й далі незрозумілі,

– уточнив Кірбі.

Про американських військових у Європі

Американські підрозділи у Європі про загрозу "повідомлені, але не активовані". За потреби їх спрямують на східний фланг НАТО, але не в Україну, яка не є членом Альянсу, як нагадав Джон Кірбі.

Я думаю, ви можете зрозуміти, чому ми хочемо бути обережними у справі публічної реклами тих можливостей, які ми надаємо Україні – з огляду на розмір, масштаб та сили, які спрямовані проти неї з іншого боку кордону,

– підсумував він.

Важливо! Наші Збройні сили готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.



Про те, які країни постачають чи прагнуть постачати Україні зброю / Інфографіка 24 каналу

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