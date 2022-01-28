По его словам, Украина от США будет получать гораздо больше оружия – сверх того, которое уже получила. Ведь намерения России непонятны, а военная активность – сверхвысокая.

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Пентагон пообещал поставлять в Украину "ещё больше" оружия

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джон Кирби 27 января дал большую пресс-конференцию. Естественно, много вопросов журналисты задавали об Украине и России. В частности:

О снабжении Украины оружием

Украину посетила группа американских экспертов по оценке противовоздушной и противоракетной обороны. Она изучила, как рассказал представитель Пентагона, потребности украинских войск в вооружении.

Мы только начали поставки абсолютно нового пакета помощи (Украине, – 24 канал). Было три поставки. В дальнейшем будет еще больше,

– пообещал Кирби.

Об угрозе России

Представитель Пентагона заявил, что США даже в последние 24 часа наблюдают рост численности российских военных у границы Украины и в Беларуси. А еще и не стоит забывать о военно-морской активности России в Средиземноморье, Атлантике, да и в Черном море тоже.

Эта активность вызывает у нас беспокойство по поводу намерений России, которые по-прежнему непонятны,

– уточнил Кирби.

Об американских военных в Европе

Американские подразделения в Европе об угрозе "уведомлены, но не активированы". При необходимости они будут направлены на восточный фланг НАТО, но не в Украину, которая не является членом Альянса, как напомнил Джон Кирби.

Я думаю, вы можете понять, почему мы хотим осторожничать в деле публичной рекламы тех возможностей, которые мы предоставляем Украине – учитывая размер, масштаб и силы, которые направлены против нее с другой стороны границы,

– подытожил он.

Важно! Наши вооруженные силы готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность и готовы вводить против России новые усиленные санкции.



О том, какие страны поставляют или стремятся поставлять Украине оружие / Инфографика 24 канала

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