Германия решила не поставлять оружие. Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт на пресс-конференции.

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Мы считаем, что это правильное решение, потому что боимся, что это приведет к эскалации конфликта,

– отметила Ламбрехт.

Говорят о других способах

Чиновница уверяет, что Германия хочет внести свой вклад иным образом. По словам Ламбрехта, необходимо продолжать дипломатические усилия. Она отметила проведение первого за 2 года заседания Совета Россия-НАТО, а также переговоров в нормандском формате.

"Есть много способов для мирного разрешения конфликта, и на этом мы должны сосредоточиться", – говорит министр.

Она подтвердила, что Германия получила запрос о помощи от Украины, в частности, на защитные жилеты.

Что этому предшествовало

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сказала, что страна не планирует поставлять оборонное вооружение в Украину.

Глава Военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбах отметился другим скандальным заявлением. Он уверял, мол, временно оккупированный Крым "никогда не вернется в Украину". После этого он ушел в отставку.

Позицию Берлина резко критикуют страны Запада. Так в Минобороны Латвии назвали это "позором".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что такой шаг "украинцы будут помнить десятилетиями".

26 января в Германии сообщили о военной помощи Украине, однако не такой, как ожидали. Выделят 5 тысяч военных касок.

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