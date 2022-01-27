Согласно результатам опроса YouGov, за поставку летального вооружения выступили 20%. Еще 21% опрошенных – до сих пор не определились.
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Против поставок летального вооружения – сторонники всех партий
Против того, чтобы помогать Украине оружием, выступают сторонники всех представленных в Бундестаге партий. Больше их среди избирателей Левой партии – 71%, "Альтернативы для Германии" – 67%, Социал-демократической партии – 61%.
Среди противников передачи летального вооружения – 56% сторонников ХДС/ХСС, 55% – избирателей "Зеленых", 54% – "Свободной демократической партии".
Германия раньше отказалась поставлять оружие Украине
Отметим, что Украина не раз обращалась к Германии о помощи вооружением, однако получала отказ. Более того, Берлин блокировал оказание помощи другими странами.
При этом в Министерстве обороны Германии напомнили о помощи, которую Германия выделила Киеву.
Между тем, Боеприпасы для украинского войска уже готовы к поставкам в Украину, – минобороны Чехии
Что известно об отказе Германии предоставить оружие
- 17 января глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что Германия не планирует поставлять оборонное вооружение в Украину.
- Более того, Глава Военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбах сказал, что временно оккупированный Крым "никогда не вернется в Украину". После этого он ушел в отставку.
- Позицию Берлина резко критикуют страны Запада. Так, в Минобороны Латвии назвали это "позором".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что такое поведение "украинцы будут помнить десятилетиями".
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