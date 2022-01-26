Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что страна поставит Украине 5 тысяч защитных касок.

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Она подчеркнула, что Германия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Это очень четкий сигнал, что мы на вашей стороне. Соблюдение международного права не может быть предметом переговоров. Целостность государств и суверенитет альянса не могут обсуждаться,

– сказала она.

Германия отказалась поставлять оружие Украине

Как известно, Германия отказалась от поставок оружия Украине и блокирует поставку вооружений от других стран. А в воскресенье командующий ВМС Германии ушел в отставку из-за своего заявления о Путине и Украине. Глава МИД Германии Анналена Бербок также сомневается в необходимости отключать Россию от SWIFT.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что Россия якобы не хочет войны и не является врагом Европы. В то же время глава Военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбах отметился скандальным заявлением о том, что временно оккупированный Крым "никогда не вернется в Украину". После таких слов он ушел в отставку.

Как на это реагируют другие страны

Позицию Украины в вопросе отказа Германии предоставить Украине оборонительное вооружение прокомментировал Дмитрий Кулеба. Глава МИД подчеркнул, что украинцы будут помнить это "десятилетиями". А мэр Киева Виталий Кличко подчеркнул, что Берлин таким образом предает Украину.

Министр обороны Латвии возмутился из-за поведения Германии в отношении Украины. Артис Пабрикс назвал отказ Берлина предоставить ВСУ оружие "позорным".

Матеуш Моравецкий заявил, что обеспокоен ситуацией относительно возможного вторжения России в Украину. В то же время премьер-министр Польши также выразил разочарование из-за позиции Германии в этом вопросе.

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