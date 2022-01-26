Журналисты издания Bloomberg ознакомились с документами, в которых указывается, что во время работы над комплексным набором мер, каждая страна пытается защитить свою экономику.
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В частности Германия обеспокоена тем, что иначе поставки энергии в Европу могут оказаться под угрозой. Это "исключение" не предотвратит возможные санкции против газопровода "Северный поток-2".
В то же время источники говорят, что аналогичных взглядов придерживаются другие крупные европейские государства.
Один из чиновников добавил, что можно предположить, такое исключение, вероятно, будет частью окончательного пакета санкций, согласованного со Штатами, который применят в случае вторжения России в Украину.
Санкции против России: что известно
- В Евросоюзе 23 января заявили, в случае нападения России санкции введут в течение нескольких дней. После этого также анонсировали дополнительные ограничения из-за оккупации Крыма.
- В то же время США рассматривают вариант ограничения экспорта российского сырья и оружия. Кроме этого, могут резко сократить персонал российских посольств в западных странах.
- Более того, в начале января Сенат Соединенных Штатов Америки опубликовал проект санкций, который предусматривает ограничения против Путина и высокопоставленных чиновников Кремля.