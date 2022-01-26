А неделей ранее обвалился фондовый рынок России. Такие события прокомментировали в Госдепе США – говорят, будет еще хуже.
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Будет еще хуже, – Госдеп о падении рубля
Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс на брифинге 25 января прокомментировал обвал рубля и фондовых рынков России. По его словам:
- Это естественно, что на действия Москвы реагируют инвесторы и игроки фондовых рынков, и что рубль и биржевые индексы России опустились до самых низких значений за год.
- Но в случае нового вторжения России в Украину кремлевские власти сочтут нынешние трудности буквально ничем – по сравнению с тем, что ждет российскую экономику.
Что мы видим сейчас – это ничто по сравнению с падением российской экономики в случае вторжения в Украину. Мы готовы делать все возможное, чтобы удержать Россию от новой агрессии,
– сказал представитель Госдепа.
И добавил, что речь идет не только о США: о скором и жестком ответе предупреждают Россию многие страны.
Напомним:
- 18 января в России зафиксировали обвал фондового рынка – самый большой за два прошлых года.
- А 24 января курс российского рубля по отношению к доллару снизился на 50 копеек, что тоже расценили как обвал.
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