Журналісти видання Bloomberg ознайомилися з документами, в яких зазначається, що під час роботи над комплексним набором заходів, кожна країна намагається захистити свою економіку.

Читайте також Це ніщо у порівнянні з тим, що буде після нападу на Україну, – Держдеп про обвал рубля

Зокрема Німеччина стурбована тим, що інакше постачання енергії в Європу може опинитися під загрозою. Цей "виняток" не запобігатиме можливим санкціям проти газогону "Північний потік-2".

Водночас джерела кажуть, що аналогічних поглядів дотримуються інші великі європейські держави.

Один із чиновників додав, що можна припустити, такий виняток, ймовірно, буде частиною остаточного пакету санкцій, погодженого зі Штатами, який застосують у разі вторгнення Росії в Україну.

Зверніть увагу! США мають намір збільшити постачання нафти та газу до Європи найближчими тижнями. Для цього триває робота з країнами Близького Сходу, Північної Африки й Азії.

Санкції проти Росії: що відомо

В Євросоюзі 23 січня заявили, у разі нападу Росії санкції запровадять протягом декількох днів. Після цього також анонсували додаткові обмеження через окупацію Криму.

Водночас США розглядають варіант обмеження експорту російської сировини та зброї. Окрім цього, можуть різко скоротити персонал російських посольств у західних країнах.

Ба більше, на початку січня Сенат Сполучених Штатів Америки опублікував проєкт санкцій, який передбачає обмеження проти Путіна та високопосадовців Кремля.

НАТО вперше готує для Путіна потужні санкції – дивіться відео