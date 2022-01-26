Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що країна поставить Україні 5 тисяч захисних касок.

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Вона підкреслила, що Німеччина підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

Це дуже чіткий сигнал, що ми на вашому боці Дотримання міжнародного права не може бути предметом переговорів. Цілісність держав та суверенітет альянсу не можуть обговорюватися,

– сказала вона.

Німеччина відмовилася постачати зброю Україні

Як відомо, Німеччина відмовилася від постачання зброї Україні та блокує поставку озброєнь від інших країн. А в неділю командувач ВМС Німеччини пішов у відставку через свою заяву про Путіна та Україну. Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок також сумнівається у необхідності відключати Росію від SWIFT.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер заявив, що Росія нібито не хоче війни та не є ворогом Європи. Водночас глава Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах відзначився скандальною заявою про те, що тимчасово окупований Крим "ніколи не повернеться в Україну". Після таких слів він пішов у відставку.

Як на це реагують інші країни

Позицію України у питанні відмови Німеччини надати Україні оборонне озброєння прокоментував Дмитро Кулеба. Очільник МЗС наголосив, що українці пам'ятатимуть це "десятиліттями". А мер Києва Віталій Кличко наголосив, що Берлін у такий спосіб зраджує Україну.

Міністр оборони Латвії обурився через поведінку Німеччини щодо України. Артіс Пабрікс назвав відмову Берліна надати ЗСУ зброю "ганебною".

Матеуш Моравецький заявив, що занепокоєний ситуацією щодо можливого вторгнення Росії в Україну. Водночас прем'єр-міністр Польщі також висловив розчарування через позицію Німеччини у цьому питанні.



Які країни надали чи планують надавати допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу