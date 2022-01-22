Про це міністерка закордонних справ повідомила в інтерв'ю німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung. Наразі Захід розмірковує над тим, які санкції можна ввести проти Москви.

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Санкції проти "Північного проєкту-2" теж обговорюють

При цьому Бербок наголосила, що необхідно розраховувати, які фінансові та економічні санкції "справді завдадуть удару Росії, а не повернуться бумерангом.

Канцлер і я чітко дали зрозуміти, що обговорюються будь-які засоби та заходи на випадок подальшої військової ескалації. І це стосується газопроводу "Північний потік-2",

– додала Бербок.

Раніше німецьке видання Handelsblatt з посиланням на власні джерела наголосило, що ЄС та США вже відмовились від ідеї відключити Росію від міжнародної міжбанківської системи. Проте речниця Білого дому Джен Псакі вже заперечила цю інформацію.

Зверніть увагу! Можливою альтернативою розглядають запровадження економічних санкцій проти найбільших російських банків.

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Позиція Німеччини щодо можливої агресії Росії в Україні:

Раніше ЗМІ повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився обговорити з Джо Байденом ситуацію навколо України.

Також у німецькому Міноборони підтвердили, що поки не постачатимуть зброю Україні.

Разом з тим Олаф Шольц повідомив, що Німеччина налаштована на санкції проти Росії у випадку агресії. Зокрема, дій можуть вжити проти "Північного потоку-2".

Розкол всередині НАТО – хто на боці України дивіться в "Теории заговора":