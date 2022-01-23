Заява Зьодера шкодить двостороннім відносинам України та Німеччини. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі 24 каналу.

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Газ не вартий життя людей

Олег Ніколенко заявив, що заяви Маркуса Зьодера підривають ті зусилля, яких докладає Захід для стримування російської агресії. Однак тут, за словами Ніколенка, йде мова не лише про питання безпеки України, але й Німеччини та Європи загалом.

Речник МЗС наголосив, що бізнес-інтереси Німеччини не варті російської агресії.

Пан Зьодер наголошує на важливості постачання російських енергоносіїв до Німеччини, однак газ та прибутки компаній не можуть бути важливішими за мир та життя людей,

– наголосив Ніколенко.

Також речник МЗС додав, що попри тези Зьодера про те, що "Росія не ворог Європи", Москва вчиняє злочини у Європі, зокрема й на німецькій території. Зокрема мова йде про вбивство російськими спецслужбами опонентів в самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства.

Ніколенко закликав Зьодера реалістично оцінювати безпекову ситуацію в Європі.

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