За словами Зедера, санкції проти Росії впливають і на Німеччину, тому є малоефективними. Таку заяву прем'єр-міністр Баварії висловив в інтерв'ю.

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Ніхто не хоче війни в Європі, – Зедер

Маркус Зедер заявив, що навіть на тлі загрози повномасштабного вторгнення до України, Росія нібито не є ворогом для Європи. За словами прем'єр-міністра Баварії, ніхто не може хотіти війни у Європі.

Варто зазначити, що Зедер таки наголосив на важливості поваги територіальної цілісності України, однак слідом затим розкритикував санкції проти Росії – і ті, які є, і ті, про які активно говорять. Для порівняння відносин Німеччини та Росії політик згадав період Холодної війни.

З одного боку, тому що санкції вже давно малоефективні, а з іншого боку, тому що ці нові санкції найчастіше не менше шкодять нам. Наприклад, відключення Росії від фінансової системи SWIFT. Або закриття газопроводу "Північний потік-2" чи навіть припинення всіх поставок газу з Росії загалом торкнулося б і нашої країни. Навіть у найбільший розпал холодної війни енергетичний зв'язок між Радянським Союзом та Німеччиною не викликав сумнівів,

– заявив Зедер.

Прем'єр Баварії переконаний, що Росія буцімто є "складним партнером", але "не ворогом Європи".

"Ясно одне: Росія не є регіональною державою. Росія є і залишиться великою державою. Ми міцно закріплені на Заході, але ми повинні підтримувати зв’язок з Москвою", – додав політик.

Зедер проти членства України в НАТО

За словами Зедера, критика Росії є виправданою. Крім того, баварський прем'єр наголосив, що Кремль не може брати участь в обговоренні питання членства тієї чи іншої країни в НАТО. Однак сам політик категорично виступає проти членства нашої країни в Альянсі.

Заходу в кінцевому підсумку доведеться відповісти на ключове питання: планується розширення НАТО з включенням України чи ні?". Ви, звичайно, не можете дозволити Росії диктувати тут. Але все одно потрібно дати відповідь. На мою думку, ясно одне: розширення НАТО на схід із включенням України ще довго не стоятиме на порядку денному,

– заявив Зедер.

Також прем'єр Баварії різко висловився проти того, щоб Німеччина давала зброю Україні. За його словами, він "уявити собі цього не може".

Варто зауважити, що Зедер був потенційним кандидатом у канцлери Німеччини на минулих виборах до бундестагу Німеччини від Християнсько-соціального союзу, який в часи Ангели Меркель була постійною частиною правлячої коаліції. Однак на цю посаду в кінцевому результаті вирішили висунути Арміна Лашета, який програв Олафу Шольцу.

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