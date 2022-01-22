Кай-Ахім Шенбаха підкреслив, що він не висловлював офіційну позицію держави. Про це німецький військовий написав у своєму твіттері 22 січня.

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Раніше від слів Шенбаха відхрестилися у Міноборони Німеччини. Там запевнили, що не поділяють його поглядів про "втрачений Крим". Натомість віцеадмірала одразу ж викликали у відомство для пояснень.

"Це була помилка"

Згодом командувач німецьких МВС підтвердив у соцмережі, що скандальні висловлювання під час конференції в Індійському інституті оборонних досліджень – це його особиста думка.

Необережно, неправильно оцінив ситуацію, я не мав цього робити. Інтерпретувати нема чого, це була явна помилка,

– наголосив Шенбах.

Що раніше казав Шенбах

Німецький військовий командувач зухвало заявив, що Крим, який у 2014 році окупувала Росія, нібито вже ніколи не повернеться до складу України.

"Кримський півострів втрачений. Це факт", – зазначив Шенбах. Це, мовляв, є серйозною перешкодою для членства нашої держави у НАТО, зазначив він.

В українському МЗС засудили такі висловлювання. Згодом відомство викликало для пояснень Анку Фельдгаузен – пані посла Німеччини в Україні.

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