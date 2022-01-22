У Міноборони Німеччини наголосили, що висловлювання глави ВМС ніяк не співпадають з офіційною позицією Берліна щодо окупації Криму. Тому Шенбаха викликають на розмову.
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Шенбах звітуватиме перед генінспектором
Віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах буде звітувати в Міноборони Німеччини перед генеральним інспектором збройних сил країни. Там він і пояснить свої висловлювання щодо окупованого українського півострова.
У Міноборони заявили, що позиція Шенбаха не відповідає тій, яка є в офіційного Берліна.
Заяви щодо змісту та вибору слів жодним чином не відповідають позиції федерального Міністерства оборони,
– заявив представник Міноборони Німеччини.
Однак в Міноборони поки не уточнюють, коли Шенбах звітуватиме перед геніспектором.
Скандал з висловлюванням керівника німецьких ВМС: головне
- Під час конференції в Індійському оборонному інституті командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україна нібито "назавжди втратила Крим".
- На думку Шенбаха, Путін хоче розколоти Євросоюз, щоб "його поважали".
- В українському МЗС різко відреагували на слова німецького віцеадмірала. Офіційний Київ вимагає пояснень від німецького уряду.
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