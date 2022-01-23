По словам Зедера, санкции против России влияют и на Германию, поэтому малоэффективны. Такое заявление премьер-министр Баварии выразил в интервью.

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Никто не хочет войны в Европе, – Зедер

Маркус Зедер заявил, что даже на фоне угрозы полномасштабного вторжения в Украину Россия якобы не является врагом для Европы. По словам премьер-министра Баварии, никто не может хотеть войны в Европе.

Стоит отметить, что Зедер все-таки отметил важность уважения территориальной целостности Украины, однако затем раскритиковал санкции против России – и те, которые есть, и те, о которых активно говорят. Для сравнения отношений Германии и России политик упомянул период Холодной войны.

С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой – потому что эти новые санкции зачастую не меньше вредят нам. К примеру, отключение России от денежной системы SWIFT. Или закрытие газопровода "Северный поток-2" или даже прекращение всех поставок газа из России в целом коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений,

– заявил Зедер.

Премьер Баварии убежден, что Россия является "сложным партнером", но "не врагом Европы".

"Ясно одно: Россия не является региональным государством. Россия есть и останется большим государством. Мы крепко закреплены на Западе, но мы должны поддерживать связь с Москвой", – добавил политик.

Зедер против членства Украины в НАТО

По словам Зедера, критика России оправдана. Кроме того, баварский премьер подчеркнул, что Кремль не может участвовать в обсуждении вопроса о членстве той или иной страны в НАТО. Однако сам политик выступает категорически против членства нашей страны в Альянсе.

Западу в конечном итоге придется ответить на ключевой вопрос: планируется расширение НАТО с включением Украины или нет?". Вы, конечно, не можете позволить России диктовать здесь. Но все равно нужно дать ответ. На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток с включением Украины еще долго не будет стоять на повестке дня,

– заявил Зедер.

Также премьер Баварии резко высказался против того, чтобы Германия давала оружие Украине. По его словам, он "представить себе этого не может".

Стоит отметить, что Зедер был потенциальным кандидатом в канцлеры Германии на прошлых выборах в бундестаг Германии от Христианско-социального союза, который во времена Ангелы Меркель являлся постоянной частью правящей коалиции. Однако на эту должность в конечном итоге решили выдвинуть Армина Лашета, который проиграл Олафу Шольцу.

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