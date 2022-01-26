Министра обороны Яна Чернохова назвала решение жестом солидарности. Об этом сообщил представитель Минобороны Якуб Файнер.
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По словам Черноховой, Чехия хочет укрепить обороноспособность Украины как подарок.
Мы уже давно развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии,
– добавила чиновница.
По ее словам, Чехия располагает широким спектром вариантов. Например, политическая и дипломатическая поддержка, а также поставки боеприпасов.
В Минобороны отмечали, что после одобрения помощи правительством, процедурных проблем не будет. Поэтому снаряды должны сразу отправить в Украину.
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