Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников 25 января в кулуарах Верховной Рады. Он отметил, что мир должен дать Украине экипировать свои вооруженные силы и обеспечить свою защиту.

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Правительство Германии должно прекратить блокировку предоставления оружия

Резников подчеркнул, что правительство Германии должно прекратить блокировать нам приобретение оружия для нашей защиты.

Наконец-то наши партнеры увеличивают количество военной помощи, и сегодня мы встречаем третий самолет от правительства США в рамках этой помощи, которая уже проголосована и подписана на сумму 200 миллионов долларов,

– сказал глава Минобороны.

Резников напомнил о помощи, которую получила Украина от Британии. Речь идет о системах противотанковой техники. Помощь официальному Киеву будет продолжена. Министр говорит, что общается со своими коллегами из других стран, которые спрашивают, что нужно Киеву.

Обратите внимание! Согласно источникам 24 канала, борт с военной помощью США прибудет в Украину около 16:00.

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Что известно о военной помощи от США

23 января в Украину прибыла вторая партия военной помощи из США.

Украина получила 80 тонн летального вооружения.

В первой партии помощи были, в основном, боеприпасы.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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