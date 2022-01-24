Совещание президента с правительством началось в 14:00 по киевскому времени. Оно было посвящено нынешней ситуации безопасности в регионе, поддержке Украины и сотрудничеству союзников.
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Польша думает дать Украине вооружение
Глава Бюро нацбезопасности Павел Солох рассказал Dziennik Gazeta Prawna, что об этой помощи говорили президенты Польши и Украины во время встречи 20 – 21 января в польской Висле. По словам Солоха, последовал однозначный сигнал о поддержке евроатлантических стремлений Украины.
В случае российского вторжения, мы готовы на другие шаги помощи в рамках так называемой коалиции желающих в НАТО. Украинцы нуждаются в вооружении, и мы ведем переговоры на эту тему,
– сказал Солох.
Он добавил, что самой важной была бы военная и гуманитарная помощь.
Военных не будут отправлять
Политик отметил, что об увеличении наших войск в Украине пока не говорится, сообщает Onet.pl.
"Украинцы тоже этого не просят", – добавил Солох.
По его словам, Польша пытается согласовывать все действия с союзниками. Поэтому вскоре по этому поводу проведут польско-американские консультации.
Оборонная помощь Украине: последние новости
- На фоне угроз атаки России международное сообщество выражает поддержку Киеву. К примеру, оборонное вооружение Украине уже передают США, Великобритания, страны Балтии.
- 18 января военную помощь Украине оказала Великобритания. В Украину доставили 2 тысячи противотанковых гранатометов.
- США согласовали Украине 200 миллионов долларов военной помощи. 23 января в Украину прибыла вторая партия оружия из США, то есть 80 тонн летального вооружения.
- Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin предоставит Украине Эстония.
- Литва и Латвия предоставят нам американские ракетные комплексы Stinger.
В Украину прибыла первая партия военной помощи от США: