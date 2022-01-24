Нарада президента з урядом почалась о 14:00 за київським часом. Вона була присвячена нинішній безпековій ситуації в регіоні, підтримці України та співпраці союзників.
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Польща думає дати Україні озброєння
Голова Бюро нацбезпеки Павел Солох розповів Dziennik Gazeta Prawna, що про цю допомогу говорили президенти Польщі та України під час зустрічі 20 – 21 січня у польській Віслі. За словами Солоха, пішов однозначний сигнал про підтримку євроатлантичних прагнень України.
У разі російського вторгнення ми готові на інші кроки допомоги в рамках так званої коаліції охочих в НАТО. Українці потребують озброєння, і ми ведемо переговори на цю тему,
– сказав Солох.
Він додав, що найважливішою була б військова та гуманітарна допомога.
Військових не надсилатимуть
Політик зазначив, що наразі про збільшення наших військ в Україні не мовиться, повідомляє Onet.pl.
"Українці також цього не просять", – додав Солох.
За його словами, Польща намагається узгоджувати всі дії з союзниками. Тому невдовзі щодо цього проведуть польсько-американські консультації.
Оборонна допомога Україні: останні новини
- На тлі загроз атаки Росії міжнародна спільнота висловлює підтримку Києву. Наприклад, оборонне озброєння Україні вже передають США, Велика Британія, країни Балтії.
- Так, 18 січня військову допомогу Україні надала Велика Британія. В Україну доправили 2 тисячі протитанкових гранатометів.
- США погодили Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги. 23 січня до України прибула друга партія зброї з США, тобто 80 тонн летального озброєння.
- Американські протитанкові ракетні комплекси Javelin надасть Україні також Естонія.
- Литва й Латвія нададуть нам американські ракетні комплекси Stinger.
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