Відповідну заяву зробив заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський. Це трапилось 24 січня.
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Польща не планує евакуювати дипломатів
На даний момент не планується евакуація сімей польських дипломатів з України,
– заявив Яблонський.
Політик пояснив, що міністерство "уважно стежить за ситуацією" в Україні.
Варто загадати, що Польща також має генконсульство у Харкові.
До речі, аналогічну позицію висловили у Євросоюзі. Зокрема керівник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі поки не бачать причин для евакуації родин своїх дипломатів з України.