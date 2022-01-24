Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский. Это произошло 24 января.

К теме МИД Германии разрешил родственникам работников диппредставительств уехать из Украины

Польша не планирует эвакуировать дипломатов

В настоящее время не планируется эвакуация семей польских дипломатов из Украины,

– заявил Яблонский.

Политик объяснил, что министерство "внимательно следит за ситуацией" в Украине.

Следует напомнить, что Польша также имеет генконсульство в Харькове.

К слову, аналогичную позицию высказали в Евросоюзе. В частности, руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе пока не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

Новость дополняется…