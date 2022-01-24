Соответствующее заявление сделал заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский. Это произошло 24 января.
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Польша не планирует эвакуировать дипломатов
В настоящее время не планируется эвакуация семей польских дипломатов из Украины,
– заявил Яблонский.
Политик объяснил, что министерство "внимательно следит за ситуацией" в Украине.
Следует напомнить, что Польша также имеет генконсульство в Харькове.
К слову, аналогичную позицию высказали в Евросоюзе. В частности, руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе пока не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.
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